В Индии засняли опасную посадку вертолета Ми-8

В Индии вертолет Ми-8 совершил "драматичную" посадку. Соответствующее видео на YouTube опубликовал Defence Blog.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в ролике можно заметить, как воздушные потоки, формируемые при посадке вертолета, подняли в воздух палаточный тент, который попал на несущий винт Ми-8 и был измельчен.