https://news.day.az/world/1233060.html В Индии засняли опасную посадку вертолета Ми-8 - ВИДЕО
В Индии засняли опасную посадку вертолета Ми-8 - ВИДЕО
В Индии вертолет Ми-8 совершил "драматичную" посадку. Соответствующее видео на YouTube опубликовал Defence Blog.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в ролике можно заметить, как воздушные потоки, формируемые при посадке вертолета, подняли в воздух палаточный тент, который попал на несущий винт Ми-8 и был измельчен.
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