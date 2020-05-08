Япония ужесточает правила в отношении иностранных инвестиций

Япония представила список своих компаний, подпадающих под более жесткие правила в отношении иностранного владения, включая такие крупные компании, как Toyota Motor Corp и Sony Corp, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Япония определила 518 из своих примерно 3800 публичных компаний как ведущие операции, имеющие ключевое значение для национальной безопасности, показал список, опубликованный Министерством финансов.

Более жесткие правила охватывают иностранные инвестиции в дюжину секторов, имеющих решающее значение для национальной безопасности, таких как нефть, железные дороги, коммунальные услуги, вооружения, космос, ядерная энергетика, авиация, телекоммуникации и кибербезопасность. Новые правила вступают в силу с пятницы.

Иностранные инвесторы, покупающие долю в размере 1% или более в японских компаниях в 12 отраслях, теперь должны проходить предварительную проверку. Ранее этот порог был установлен на уровне 10%.

Критики новых правил опасаются, что такое регулирование может отпугнуть иностранных инвесторов.

Исключения составляют инвестиции без предварительной проверки для иностранных финансовых учреждений и освобождение от требований предварительной отчетности для сертифицированных суверенных фондов благосостояния и других инвесторов, отвечающих определенным критериям.

Иностранным инвесторам принадлежит около 30% японского фондового рынка общей стоимостью около 575 триллионов иен.