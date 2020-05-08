Наступило последнее "суперлуние" в этом году

Майское полнолуние, называемое еще "суперлунием" и даже "цветочным полнолунием", официально наступило 7-го мая в 14:45 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ночное светило предстает во всей своей красе, это своеобразный праздник для любителей астрономии.

Полная Луна ярко сияет в ночном небе среди созвездия Весов, это зрелище, которое бывает чрезвычайно редко.