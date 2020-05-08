https://news.day.az/world/1233092.html Наступило последнее "суперлуние" в этом году - ВИДЕО
Наступило последнее "суперлуние" в этом году - ВИДЕО
Майское полнолуние, называемое еще "суперлунием" и даже "цветочным полнолунием", официально наступило 7-го мая в 14:45 по бакинскому времени.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ночное светило предстает во всей своей красе, это своеобразный праздник для любителей астрономии.
Полная Луна ярко сияет в ночном небе среди созвездия Весов, это зрелище, которое бывает чрезвычайно редко.
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