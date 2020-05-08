ВОЗ оценила версию происхождения коронавируса вне Китая

Происхождение вспышки коронавируса вне Китая на данный момент исключено. Такую оценку дал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все свидетельства на данный момент указывают на район Уханя, на рынок", - сказал он, комментируя версию о том, что вспышка могла начаться в других государствах. По словам представителя ВОЗ, на данный момент нет никаких других данных об источнике COVID-19. При этом Линдмайер подчеркнул, что существует вероятность, что вирус до этого разносился по миру незамеченным.