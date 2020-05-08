https://news.day.az/world/1233130.html За последние сутки в США 28 420 человек заразились коронавирусом, 2231 умер
За последние сутки в США 28 420 человек заразились коронавирусом, 2231 умер
За последние сутки в США 28 420 человек заразились коронавирусом, 2231 человек умер.
Об этом говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В США до сегодняшнего дня коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, умерли более 75 тысяч человек.
Число выздоровевших превысило 195 тысяч.
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