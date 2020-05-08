https://news.day.az/world/1233142.html Жуткие кадры из госпиталя в Индии, где больные COVID-19 лежат рядом с мертвыми - ВИДЕО
Жуткие кадры из госпиталя в Индии, где больные COVID-19 лежат рядом с мертвыми - ВИДЕО
В Сети появилось шокирующее видео из госпиталя в Индии, где больные коронавирусом лежат рядом с мертвыми.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео опубликовал в Twitter член Законодательного собрания индийского штата Махараштра Нитеш Рейн.
По некоторым данным, кадры были сделаны в больнице Lokmanya Tilak в Мумбае.
Администрация госпиталя объяснила происходящее тем, что родственники погибших от COVID-19 пациентов не забирают их тела.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре