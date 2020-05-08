Жуткие кадры из госпиталя в Индии, где больные COVID-19 лежат рядом с мертвыми

В Сети появилось шокирующее видео из госпиталя в Индии, где больные коронавирусом лежат рядом с мертвыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео опубликовал в Twitter член Законодательного собрания индийского штата Махараштра Нитеш Рейн.

По некоторым данным, кадры были сделаны в больнице Lokmanya Tilak в Мумбае.

Администрация госпиталя объяснила происходящее тем, что родственники погибших от COVID-19 пациентов не забирают их тела.