Жуткие кадры из госпиталя в Индии, где больные COVID-19 лежат рядом с мертвыми

В Сети появилось шокирующее видео из госпиталя в Индии, где больные коронавирусом лежат рядом с мертвыми. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео опубликовал в Twitter член Законодательного собрания индийского штата Махараштра Нитеш Рейн. 

По некоторым данным, кадры были сделаны в больнице Lokmanya Tilak в Мумбае. 

Администрация госпиталя объяснила происходящее тем, что родственники погибших от COVID-19 пациентов не забирают их тела.