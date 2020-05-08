Власти США планируют ввести новые иммиграционные ограничения

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность продлить действие ранее введенного указа о частичном запрете иммиграции, а также внести в документ дополнительные ограничения на въезд в страну. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметило издание, в новом указе, который может быть подписан уже в мае, будет содержаться запрет на выдачу рабочей визы H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов, визы H2-B для временных работников, которые не задействованы в сельском хозяйстве, а также студенческих виз с правом работы. Действие этих ограничений может продлиться несколько месяцев или даже лет. По словам источников газеты, при обсуждении этой меры администрация руководствуется тем, что этот шаг получит широкую поддержку в обществе на фоне распространения коронавируса.

Указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий коронавирусной инфекции был подписан Трампом 22 апреля. Ограничения касаются лиц, которые на момент подписания указа находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов. Вместе с тем, не ограничивается право запрашивать убежище или статус беженца.

Глава Белого дома ранее заявил, что документ не будет затрагивать временно прибывающих в США и работников фермерских хозяйств.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,2 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 75,6 тыс. человек.