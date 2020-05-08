ВОЗ предложила проверить схожие с COVID-19 нетипичные случаи заболеваний с конца 2019 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает обоснованным шагом проведение странами дополнительных расследований по поводу выявленных ими за последние полгода нетипичных заболеваний, похожих по симптомам на COVID-19, таких как случай, зафиксированный в декабре 2019 года во Франции. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было бы нормальной процедурой для стран, систем здравоохранения, врачей и лабораторий начать изучать случаи, которые были охарактеризованы как подозрительные и нетипичные", - сказал он, пояснив, что речь идет о случаях, "появившихся за последние полгода, особенно до того, как был идентифицирован коронавирус, вызывающий COVID-19". В этой связи Линдмайер упомянул о случае во Франции, относящемся к декабрю прошлого года. Этот случай дал в последние дни пищу для дискуссии в прессе о времени начала вспышки COVID-19 в Европе.

"Нормальная научная и медицинская практика состоит в том, чтобы хранить результаты [анализов] и повторно их тестировать, когда появляются новые свидетельства и информация", - пояснил Линдмайер. Как считает официальный представитель ВОЗ, такие исследования могут быть проведены в "предстоящие недели".

В минувшее воскресенье в эфире телеканала BFM главный реаниматолог больницы города Бобиньи (Франция) Ив Коэн сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом, мог появиться во Франции еще 27 декабря. По его словам, врачи повторно изучили результаты анализов пациентов с пневмонией, поступивших в больницу в декабре и январе, и анализ одного из них дал положительный результат на коронавирус. При этом медик отметил, что при госпитализации проводилось тестирование на грипп, а также другие виды коронавирусов, они были отрицательными. "На COVID-19 тогда еще не тестировали", - пояснил он. Официально считается, что первые заразившиеся коронавирусом появились во Франции в конце января.

В ВОЗ, однако, все же склонны считать, что первоначальный очаг коронавируса находился в Ухане. На брифинге в пятницу в Женеве Линдмайер, отвечая на вопрос о том, есть ли твердые доказательства, что первоначальным источником заражения коронавирусом послужил рынок в Ухане, отметил: "Все свидетельства на настоящий момент указывают на район Уханя". По его словам, "пока нет свидетельств, указывающих на другие направления".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.