Италия может объявить дефолт по своим долгам

Мир уже вошел в самую глубокую экономическую рецессию за все послевоенное время, поэтому последнее, что нужно мировой экономике, так это новый кризис суверенного долга Италии. Тем не менее, именно к этому может привести решение Федерального конституционного суда Германии, поставившего под сомнение законность покупки суверенных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), пишет The National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На этой неделе, вынося решение по делу о законности последней программы количественного смягчения ЕЦБ, немецкие судьи постановили, что правительство и парламент Германии должны предпринять активные шаги против программы покупки облигаций ЕЦБ в ее нынешнем виде.

Конституционный суд Германии также поручил немецкому правительству обеспечить, чтобы в течение трех месяцев ЕЦБ провел "оценку пропорциональности" своей последней программы количественного смягчения. Эта оценка должна доказать, что "последствия экономической и фискальной политики" не перевешивают цели его монетарной политики. Немецкий суд пригрозил заблокировать участие Германии в любой подобной программе, если ЕЦБ не предоставит удовлетворительную оценку своей политики.

Решение Конституционного суда Германии появилось, без всякого сомнения, в самое неподходящее время для Италии (третьей крупнейшей экономики еврозоны), которая, скорее всего, очень скоро будет нуждаться в значительной финансовой помощи со стороны ЕЦБ.

Находясь в эпицентре пандемии коронавируса, итальянская экономика, по официальным прогнозам, сократится примерно на 10% в 2020 году. Это, в свою очередь, усугубит и без того тяжелое положение государственных финансов страны. По данным Международного валютного фонда дефицит бюджета Италии, скорее всего, увеличится до 8,5% ВВП в этом году. В то же время, к концу 2020 года соотношение государственного долга к ВВП страны, по всей видимости, вырастет до 160%. При этом высока вероятность дальнейшего увеличения этого соотношения, поскольку Италия будет испытывает трудности в обеспечении экономического роста на фоне коронавируса.

Крах итальянской экономики и ухудшение ее государственных финансов означают, что в этом году у итальянского правительства возникнут потребности в значительном финансировании. Мало того, что ему придется финансировать дефицит бюджета, близкий к $200 млрд, необходимо будет пролонгировать срок погашения государственных облигаций на общую сумму в $400 млрд, а также оказать существенную поддержку своей банковской системе, которая завалена проблемными кредитами.

До сих пор инвесторы были готовы финансировать итальянское правительство по достаточно низким процентным ставкам. Но делали они это лишь из уверенности, что в случае необходимости ЕЦБ выручит Италию, выкупив неограниченное количество ее облигаций на вторичном рынке.

Решение Конституционного суда Германии о том, что ЕЦБ должен в течение следующих трех месяцев предоставить удовлетворительную оценку политики, ставит под сомнение данную уверенность. Если Италия окажется под давлением реального рынка в ближайшие месяцы, то ЕЦБ не захочет участвовать в агрессивном выкупе итальянских государственных облигаций из-за боязни, что у Конституционного суда Германии появится повод запретить немецкому правительству участвовать в будущих программах ЕЦБ по покупке облигаций.

Все это увеличивает вероятность того, что уже этим летом может начаться полномасштабный кризис суверенного долга Италии, что, почти наверняка, негативно отразится на мировом финансовом рынке. Италия имеет третий крупнейший рынок суверенных облигаций в мире, уступая лишь США и Японии.

В прошлом европейские политики добивались смягчения своих экономических кризисов. Правда, раньше никогда не было такого масштабного кризиса, как сегодня. Вся надежда на то, что в этот раз они будут более активными в поиске урегулирования приближающегося кризиса суверенного долга Италии.