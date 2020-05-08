https://news.day.az/world/1233212.html Странам ЕС выделят €240 млрд. на экстренную помощь
Странам ЕС выделят €240 млрд. на экстренную помощь
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала в пятницу в ходе видеоконференции финансирование программы экстренной помощи странам ЕС для борьбы против пандемии суммарным объемом €240 млрд, которая должна начать действовать с 1 июня.
Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы согласовали параметры и нормы программы кризисной поддержки в условиях пандемии, доступной всем странам ЕС", - говорится в документе.
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