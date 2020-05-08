https://news.day.az/world/1233214.html Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек
Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек
Число жертв коронавируса нового типа в Италии превысило 30 тысяч человек.
Согласно распространенным в пятницу данным Департамента гражданской защиты страны, за последние сутки от последствий заражения этой инфекцией умерли 243 человека, Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Всего с начала пандемии число инфицированных в стране достигло 217 185 человек, из которых более 99 тыс. излечились.
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