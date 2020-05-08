ЕС посоветовали не открывать границы до середины июня

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы сообщества по меньшей мере до 15 июня в связи с пандемией коронавируса нового вида.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза и шенгенского пространства продлить ограничения на необязательные путешествия на 30 дней - до 15 июня, - говорится в заявлении. - Хотя отдельные страны ЕС и шенгенского пространства принимают предварительные действия для облегчения мер по сдерживанию пандемии, ситуация остается хрупкой - как в Европе, так и за ее пределами".

ЕК призвала "продолжать поддерживать ограничения на внешних границах сообщества, чтобы минимизировать риск распространения вируса". Еврокомиссия подчеркнула, что процесс отмены ограничений должен быть "последовательным и поэтапным".

Страны ЕС начали вводить ограничения на въезд на свою территорию в первой половине марта. Эти меры носили экстренный характер и практически не координировались между собой.

Сейчас институты ЕС намерены приложить максимальные усилия, чтобы гарантировать синхронизированный процесс поэтапного открытия границ.

По нормам ЕС, все юридические решения о порядке пересечения границ принимают не институты Евросоюза, а национальные правительства стран сообщества.