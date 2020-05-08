Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом.

Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Официальные представители Пенса пока не подтвердили эту информацию. По сведениям телеканала, из-за произошедшего примерно на час был отложен вылет Пенса в штат Айова. В последние минуты перед отправкой самолета было решено, что несколько сотрудников аппарата вице-президента США не полетят вместе с ним. Информации о том, вступал ли Пенс в контакт с указанным сотрудником, пока не поступало.

В четверг стало известно, что у военного из подразделения ВМС США, члены которого несут службу в Белом доме, был обнаружен коронавирус. После этого Белый дом сообщил, что Трампа и Пенса проверили на заражение. Отмечалось, что они здоровы.

Трамп в пятницу в эфире телеканала Fox News сообщил, что некоторые сотрудники Белого дома начали носить защитные маски.