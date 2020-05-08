https://news.day.az/world/1233225.html В Барселоне открыли пляжи - впервые с начала эпидемии
В Барселоне открыли пляжи - впервые с начала эпидемии
Впервые с начала эпидемии COVID-19 в Барселоне открыли пляжи. По распоряжению властей их можно будет посещать с 6 до 10 утра для занятий спортом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на News.ru, уже утром 8 мая на берегу Средиземного моря были замечены десятки людей, которые плавали, бегали трусцой и занимались сёрфингом.
Отмечается, что на пляже также были люди, нарушавшие правила. В частности, один молодой мужчина сидел на берегу и медитировал. Однако после прибытия полиции все нарушители с пляжа ушли.
По последним данным, в Испании зарегистрировано 256 тысяч пациентов с коронавирусом, выздоровели около 164 тысяч. Жертвами болезни стали 26 тысяч пациентов.
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