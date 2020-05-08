Белый дом обвинил ФБР в совершении преступления

Белый дом считает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) совершило преступление против бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни. Министерство юстиции страны 7 мая прекратило уголовное дело в отношении Флинна.

"ФБР существует для расследования преступлений, но, если взять дело генерала Флинна, оказывается, что иногда и для их совершения. Исходя из пояснений министерства юстиции, ФБР проводило допрос Флинна, не имея оснований для расследования, - сказала она. - За последние недели мы узнали истинное намерение расследования". По словам Макинэни, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение Флинна.

"Разговор Майкла Флинна с послом России [Сергеем Кисляком] записывался правительством США. Представители разведсообщества администрации Барака Обамы охотились за доказательствами, но не нашли их, - продолжила пресс-секретарь. - Экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер признал, что никогда не видел прямых доказательств того, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа сговорились с Россией о вмешательстве в выборы". Затем, отметила Макинэни, ФБР "абсурдно обвинило Флинна в нарушении Закона Логана". Этот закон 1799 года запрещает американцам, не имеющим на то полномочий, вести переговоры с государствами, у которых с США есть какие-то споры. "Майкл Флинн этот закон не нарушал", - подчеркнула представитель Белого дома.