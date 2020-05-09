Трамп и Меркель обсудили открытие экономик США и Германии

Президент США Дональд Трамп обсудил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель открытие экономик США и ФРГ после окончания пандемии нового коронавируса.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Лидеры двух стран также обсудили позитивное развитие событий в сфере борьбы с пандемией коронавируса, усилия по разработке (средств лечения - прим. ТАСС), а также открытие экономик США и Германии", - написал он.

"Президент поблагодарил канцлера за решительный ответ на пандемию. Лидеры двух стран также обсудили критически важные региональные и двусторонние вопросы", - добавил Дир.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Трамп во время телефонного разговора почтили память жертв Второй мировой войны.