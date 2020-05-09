Трамп планирует отправить другим странам в июле 8 тыс. аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп планирует к концу июля отправить другим странам 8 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такой шаг планируется в качестве жеста доброй воли и в целях поддержки системы здравоохранения за рубежом. Однако неясным остается вопрос, придется ли государствам-получателям оплачивать часть стоимости американских аппаратов ИВЛ. Перечень стран, куда Трамп намерен направить такой груз, не раскрывается.

AP со ссылкой на старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера уточняет, что администрация заключила десять контрактов на поставку аппаратов ИВЛ. В прошлом году в Соединенных Штатах было выпущено около 30 тыс. таких аппаратов, за четыре месяца этого года планировалось изготовить порядка 150 тыс.

В четверг Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты, когда это будет необходимо, направят России аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время состоявшегося ранее в этот день телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее о переговорах Путина и Трампа сообщила пресс-служба Кремля. Она отмечала, что в числе обсуждаемых тем было противодействие пандемии, в том числе предложение американской стороны направить в РФ партию медицинского оборудования.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Россия воспользуется предложением США о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.