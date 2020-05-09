Празднование Дня Победы в разных странах

8 мая США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, годовщину завершения Второй мировой войны в Европе.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет фоторепортаж, как празднуют День Победы в разных городах мира.

Люди у Мемориала советским войнам в Трептов-парке, чтобы отметить День Победы и 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, в Берлине, Германия.

Члены посольства Украины возлагают цветы к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин, Германия.

Ангела Меркель на церемонии возложения венков в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны у мемориала Нойе-Вахе в Берлине, Германия.

Люди возлагают цветы к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин, Германия.

Экран на площади Пикадилли, показывающий сообщения с благодарностью ветеранам Второй мировой войны в Лондоне, Великобритания.

Пилотажная группа Королевских ВВС Red Arrows над Лондоном, Великобритания.

Люди перед Памятником коммандос в районе Лохабер, Шотландия, во время минуты молчания.

Аплодисменты для ветерана войны в Лондоне, Великобритания.

Мужчина выкладывает надпись VE перед статуей солдата "Томми" в годовщину дня Победы в Сихеме, Великобритания.

Президент Эммануэль Макрон на церемонии возложения венков на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, у Триумфальной арки в Париже, Франция.