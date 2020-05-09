Празднование Дня Победы в разных странах - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 мая США, Великобритания и большинство стран Западной Европы отмечают день капитуляции Германии и, соответственно, годовщину завершения Второй мировой войны в Европе.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет фоторепортаж, как празднуют День Победы в разных городах мира.
Люди у Мемориала советским войнам в Трептов-парке, чтобы отметить День Победы и 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, в Берлине, Германия.
Члены посольства Украины возлагают цветы к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин, Германия.
Ангела Меркель на церемонии возложения венков в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны у мемориала Нойе-Вахе в Берлине, Германия.
Люди возлагают цветы к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене, Берлин, Германия.
Экран на площади Пикадилли, показывающий сообщения с благодарностью ветеранам Второй мировой войны в Лондоне, Великобритания.
Пилотажная группа Королевских ВВС Red Arrows над Лондоном, Великобритания.
Люди перед Памятником коммандос в районе Лохабер, Шотландия, во время минуты молчания.
Аплодисменты для ветерана войны в Лондоне, Великобритания.
Мужчина выкладывает надпись VE перед статуей солдата "Томми" в годовщину дня Победы в Сихеме, Великобритания.
Президент Эммануэль Макрон на церемонии возложения венков на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны, у Триумфальной арки в Париже, Франция.
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