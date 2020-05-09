Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс

Начата разработка 11-й фазы совместного газового месторождения Ирана с Катаром Южный Парс (в Катаре - Северный купол).

Об этом сказал исполнительный директор компании Petropars Хамидреза Масуди, передает Day.Az со ссылкой на Национальную нефтяную компанию Ирана.

По его словам, сегодня начата погрузка на судно надскважинного павильона платформы 11-й фазы. Масуди отметил, что вес установки 2,2 тысячи тонн, а высота 88 метров.

Директор компании подчеркнул, что после того как павильон будет установлен на 11-й фазе в конце июня, будет начато к бурению пяти скважин. Добыча из первой скважины 11-й фазы будет начата в следующем году.

Отметим, что согласно проекту разработки 11-й фазы месторождения Южный Парс, ежедневный объем добычи на фазе составит 56,6 миллиона кубометров газа. Из-за санкций, примененных США в отношении Ирана, французская компания Total и китайская CNPCI покинули данный проект. В настоящее время разработкой занимается иранская компания Petropars.

Напомним, что Южный Парс (Северный купол в Катаре) является газовым месторождением, расположенным между Ираном и Катаром. Запасы месторождения оцениваются в размере 51 триллион кубометров газа, из них доступны для добычи 36 триллионов кубометров. В настоящее время потенциал ежедневной добычи на газовом месторождении Южный Парс оценивается в более чем 700 миллионов кубометров. На проекты, связанные с месторождением Южный Парс Иран на сегодняшний день потратил 33 миллиарда долларов.