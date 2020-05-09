В Германии за сутки 1251 человек заразился коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло на 1251, умерли 103 человека. Об этом сообщает институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

За все время медики выявили коронавирус у 168 551 человек, скончались 7369. Число выздоровевших превысило 143 тысячи.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (44 169), Северном Рейне-Вестфалии (34 817) и Баден-Вюртемберге (33 105). В Берлине зафиксированы 6242 случая заражения.

В последние дни число новых случаев в день составляет 700-1300, а базовый показатель репродукции находится ниже единицы. В среду канцлер Ангела Меркель охарактеризовала эти цифры как "очень радующие". Замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде в четверг предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса в Германии может начаться раньше осени, в июле-августе, если люди перестанут соблюдать ограничительные меры.