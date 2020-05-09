https://news.day.az/world/1233333.html Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 3175
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 3175
По состоянию на 9 мая, в Армении зафиксированы 3029 подтвержденных случаев коронавируса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 3175.
До сегодняшнего дня в Армении от коронавируса умерли 44 человека.
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