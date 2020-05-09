В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек. Выздоровели на данный момент 31 916 человек, 1 827 человек умерли, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост составил 5,8%, что является самым низким показателем с начала вспышки. Отмечается, что 4 399 (40,7%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Число случаев заражения в настоящее время превысило 1 тыс. в 30 регионах.