Ситуация с COVİD-19 в Европе остается нестабильной

Брюссель призвал европейские страны сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС по меньшей мере до 15 июня. В Европе ослабляют введенные из-за пандемии коронавируса карантинные меры, но ситуация остается нестабильной - указывает Еврокомиссия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в течение шести недель Брюссель намерен отправить в 27 государств ЕС десять миллионов защитных масок. Они предназначены для работающих в больницах врачей и медсестер.

Это не касается Великобритании, покинувшей сообщество. В Соединенном Королевстве количество летальных исходов достигло 31200. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Джордж Юстис:

"Коронавирусом с начала пандемии инфицированы 211 364 человека. По сравнению с четвергом, количество зараженных увеличилось на 4649. В больницах с коронавирусом находятся 11788 пациентов. Вчера их было 12688. От COVID-19 скончались 31 241. За двадцать четыре часа умерли 626 заболевших".

В Италии коронавирусная инфекция унесла жизни более 30 тысяч человек. По данным Департамента гражданской защиты, за сутки от COVID-19 скончались 243 человека. Общее число инфицированных превышает 217 тысяч.

Сильвио Брузаверро, глава Национального института здоровья: "Эпидемиологическая кривая - в стадии снижения. Я говорю и о подтвержденных диагнозах и о случаях, когда у нас имеется симптоматика заражения коронавирусом. Эти показатели идут на спад. И это положительный момент. Такова ситуация в Италии. Она не сильно изменилась: в ряде регионов вирус циркулирует более активно, в других регионах мы отмечаем средний уровень его циркуляции. В некоторых - низкий".

В Германии округ Косфельд в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия стал первой административной единицей страны, где приостановлено смягчение карантинных мер. Это произошло после того, как коронавирус был выявлен 151 сотрудника мясокомбината.