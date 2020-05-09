https://news.day.az/world/1233367.html Не уберегли: дома престарелых в Европе считают жертв пандемии - ВИДЕО
Не уберегли: дома престарелых в Европе считают жертв пандемии - ВИДЕО
Почти половина смертей от нового коронавируса в Европе пришлась на дома престарелых.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в наиболее пострадавших странах семьи, сотрудники интернатов и активисты рассказывают о худших сценариях и лучших находках кризисного периода.
Тяжелое дыхание, жар, агония вдали от семьи: так в последние недели умирали тысячи обитателей европейских домов престарелых. Согласно недавнему исследованию, именно на эти учреждения пришлась почти половина зарегистрированных смертей от нового коронавируса.
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