Не уберегли: дома престарелых в Европе считают жертв пандемии

Почти половина смертей от нового коронавируса в Европе пришлась на дома престарелых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в наиболее пострадавших странах семьи, сотрудники интернатов и активисты рассказывают о худших сценариях и лучших находках кризисного периода.

Тяжелое дыхание, жар, агония вдали от семьи: так в последние недели умирали тысячи обитателей европейских домов престарелых. Согласно недавнему исследованию, именно на эти учреждения пришлась почти половина зарегистрированных смертей от нового коронавируса.