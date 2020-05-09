Забастовка арендаторов в США

В США миллионы людей лишились работы из-за кризиса, вызванного пандемией. Многие столкнулись с нехваткой средств, некоторым уже просто нечем платить за жилье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, все больше американцев присоединяются к забастовочному движению с требованием отменить арендную плату на три месяца.