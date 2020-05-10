8 самых необычных мостов мира

Может ли мост поразить воображение? Конечно, если он сделан из корней деревьев или достигает высоты Эйфелевой башни!

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ расскажет о необычных плодах архитектурной и инженерной мысли.

Мост Моисея, Нидерланды

Если обычные мосты проходят над водой, то мост Моисея находится ниже уровня воды. Перед создателями проекта стояла задача построить сооружение, которое не портило бы уникальный исторический ландшафт. Вдохновившись историей, архитекторы придумали мост, буквально разрезающий реку на две части.

Виадук Мийо, Франция

Чтобы парить над облаками, не обязательно лететь на самолёте. Можно проехать по виадуку Мийо - самому высокому мосту в мире. Его средняя высота - 270 метров, максимальная - более 340. Он немного выше Эйфелевой башни в Париже и всего на 38 метров короче Эмпайр-Стейт-Билдинг. Настоящий мост-небоскрёб!

Живой корневой мост, Индия

В крошечной деревушке Черапунджи - кстати, одном из самых влажных мест на Земле - мосты не строят, а выращивают. Много лет назад местные жители придумали, как заставить корни каучукового фикуса расти в нужном направлении. Это невероятно сильное растение может выдержать вес пятидесяти и более человек одновременно.

"Фонтан радуги", Южная Корея

Как привлечь внимание туристов к совершенно обычному мосту? Идея от южнокорейских архитекторов - превратить его в фонтан! И не простой, а радужный. Специальная система освещения "окрашивает" потоки воды в яркие цвета. Эта сказочная картина особенно прекрасна ночью.

Магдебургский водный мост, Германия

Река, текущая по мосту, который проходит над другой рекой - это не фантастика, а настоящее произведение инженерной мысли. Благодаря этому удивительному сооружению корабли могут преодолевать расстояние по наиболее короткому пути, не делая больших крюков. Мост соединяет между собой два крупнейших канала Германии, а также города Магдебург, Берлин и Ганновер.

Мост Шейха Зайда, ОАЭ

Очередной шедевр от студии Захи Хадид - не просто образец футуристического дизайна, но и идеальный проект для своего региона. Плавные формы моста вдохновлены песчаными дюнами, а его конструкция проектировалась так, чтобы выдерживать высокую скорость ветра и экстремальные температуры.

Биксби Крик, США

Тихоокеанское шоссе в Калифорнии - одна из самых живописных и романтичных дорог в мире. Она проходит прямо по берегу Тихого океана мимо скал, гор и пляжей. И квинтэссенция этой красоты - огромный арочный мост Биксби Крик, расположенный над 80-метровой пропастью. Кстати, построили этот мост всего за 200 000 долларов! Даже для 1932 года это был невероятно низкий бюджет.

Трифт, Швейцария

Прогулка по этому мосту - развлечение для настоящих экстремалов. Не каждый осмелится пройти по узкому висячему мосту на высоте 100 метров. А идти придётся долго - не зря "Трифт" считается самым длинным пешеходным мостом в мире. Наградой для смельчака станет великолепный вид на ярко-голубое озеро и горы. Удивительно, но до 2009 года этот мост был сделан из верёвочных канатов, которые начинали пугающе раскачиваться при малейшем дуновении ветра.