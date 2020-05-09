У пассажиров Air France будут измерять температуру тела перед вылетом

Сотрудники авиакомпании Air France будут измерять температуру тела пассажиров перед вылетом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 11 мая 2020 года для обеспечения санитарной безопасности Air France будет постепенно вводить систему контроля температуры перед вылетом для пассажиров всех своих рейсов", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что проверки будут проводиться с помощью бесконтактных инфракрасных термометров.

"Для разрешения на полет у пассажира должна быть температура до 38 градусов. Клиентам с температурой выше может быть отказано в посадке, их бронирование в этом случае будет изменено без взимания платы на последующие даты", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании. В компании напомнили, что с 11 мая все пассажиры и экипаж на ее рейсах должны носить маски во время полета. Распространяется это требование и на персонал, контактирующий с пассажирами.

Кроме того, на внутренних и коротких рейсах по Европе будет приостановлена раздача питания и напитков. Что касается рейсов на дальние расстояния, то услуги на борту будут ограничены, предпочтение будет отдаваться продуктам, завернутым в пленку или в индивидуальную упаковку, подчеркнули в Air France. Также будет проводится дополнительная дезинфекция салона.

11 мая Франция начнет постепенный выход из режима самоизоляции, введенного в стране 17 марта в связи с пандемией.

Согласно последним данным властей Франции, вследствие заражения коронавирусом в стране умерли более 26 тыс. человек. В больницах находятся почти 23 тыс. пациентов. Всего с сначала пандемии выздоровели почти 56 тыс. человек.