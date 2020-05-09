https://news.day.az/world/1233423.html В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336

В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336

В мире, 9 мая 2020 15:40 607
В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336

В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 2336.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Day.Az со ссылкой на kun.uz.

"По состоянию на 9 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2336", - говорится в сообщении.

Напомним, от коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 1775 человек, скончались 10.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане районы и города будут разделены по уровню опасности распространения коронавируса.

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