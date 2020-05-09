Министры ОПЕК в ближайшее время обсудят ситуацию на рынке

"Профильные министры нефтедобывающих стран в ближайшее время проведут совещание в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на рынке".

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в интервью Telesur президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он не уточнил, министры каких стран примут участие во встрече. По словам Мадуро, ОПЕК+ является основой мирового экономического баланса.

"При необходимости мы примем новые меры, учитывая, что впервые в истории произошло общее падение спроса, и в этом смысле мы увидим, как развивается экономический и нефтяной сценарии", - отметил он.