Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом

Как минимум 34 сотрудника Секретной службы США заразились коронавирусом, сообщает Yahoo News со ссылкой на министерство внутренней безопасности, в ведении которого находится служба. 23 из них уже выздоровели, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что 60 сотрудников в настоящий момент находятся на самоизоляции. Личности заразившихся не раскрываются. Таким образом, невозможно установить, контактировали ли они с высшими руководителями страны, включая президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Представители ведомства подчеркивают, что Секретная служба взаимодействует с медицинским отделом Белого дома для обеспечения безопасности своих сотрудников.

В обязанности Секретной службы США входит охрана государственных объектов и высших должностных лиц, среди которых президент и вице-президент.

По состоянию на 9 мая в США зафиксировано более 1,28 миллиона зараженных коронавирусом. 77 тысяч человек умерли, 199 тысяч выздоровели.