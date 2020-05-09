В Литве разбился самолет Ан-2

Два человека погибли в Литве при крушении в субботу самолета Ан-2. Об этом сообщила представитель Вильнюсского уездного комиссариата полиции Юлия Самороковская, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На месте авиакатастрофы в Вильнюсском районе медики констатировали смерть двух мужчин, находившихся на борту самолета", - сказала она.

Согласно данным полиции, разбившийся Ан-2 находился на учете в аэроклубе им. Дарюса и Гиренаса.