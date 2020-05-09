https://news.day.az/world/1233513.html В Литве разбился самолет Ан-2
В Литве разбился самолет Ан-2
Два человека погибли в Литве при крушении в субботу самолета Ан-2. Об этом сообщила представитель Вильнюсского уездного комиссариата полиции Юлия Самороковская, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На месте авиакатастрофы в Вильнюсском районе медики констатировали смерть двух мужчин, находившихся на борту самолета", - сказала она.
Согласно данным полиции, разбившийся Ан-2 находился на учете в аэроклубе им. Дарюса и Гиренаса.
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