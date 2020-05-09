Во Франции ношение масок на вокзалах станет обязательным с 11 мая

Ношение масок на вокзалах во французских городах станет обязательным после отмены режима самоизоляции 11 мая.

Об этом сообщила в субботу на брифинге представитель Национального общества железных дорог (SNCF) Марлен Дольвек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы просим пассажиров заходить на территорию вокзала в маске и с дезинфицирующим гелем в кармане", - сказала она, подчеркнув, что "это предписание носит обязательный характер". Дольвек предупредила, что "на станциях сотрудники SNCF и полиция будут проводить проверки соблюдения этих мер".

По словам представителя SNCF, особое внимание планируется уделять дезинфекции вокзальных помещений. "Свыше 3 тыс. человек будут участвовать в регулярной очистке перил, кнопок в лифтах, автоматов по продаже билетов дезинфицирующими средствами, которые используются в больницах", - подчеркнула она.

Дольвек отметила, что "с понедельника постепенно начнут открываться расположенные на вокзалах или рядом с ними аптеки и магазины". "Мы также сейчас работаем над тем, чтобы сделать возможной продажу масок и водно-спиртовых гелей на территории станций", - добавила она.

Доступ к главным парижским вокзалам с 11 мая будет регулироваться полицией в целях предотвращения скопления большого числа пассажиров в одной зоне. Администрация SNCF также в ближайшее время планирует создать масштабную систему видеомониторинга пассажиропотока в режиме реального времени.

11 мая Франция начнет постепенный выход из режима самоизоляции, введенного в стране 17 марта в связи с пандемией.

Согласно последним данным властей Франции, вследствие заражения коронавирусом в стране умерли более 26 тыс. человек. В больницах находятся почти 23 тыс. пациентов. Всего с сначала пандемии выздоровели почти 56 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли.