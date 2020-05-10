https://news.day.az/world/1233517.html В Молдове число заражений COVID-19 приблизилось к пяти тысячам
В Молдове число заражений COVID-19 приблизилось к пяти тысячам
В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 139, достигнув 4 867,
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет минздрав страны.
Отмечается, что в Молдавии выздоровели 1 925, скончался 161 пациент.
В стране до 15 мая действует режим чрезвычайного положения. Также закрыты границы и ограничивается передвижение людей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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