В Великобритании число случаев коронавируса превысило 215 тысяч

В Великобритании за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 2 896, превысив 215 тысяч,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет минздрав страны.

Также сообщается о 31 тысячи погибших. 9 мая скончались 346, 8 мая - 626, 7 мая 539, 6 мая - 649 пациентов.

10 мая премьер Борис Джонсон представит план о постепенном ослаблении карантина. Предполагается, что первые меры начнут действовать с 11 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.