https://news.day.az/world/1233530.html Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 89 480
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 89 480
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 50 человек, общее число жертв заболевания достигло 3 739.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 137 115, за прошедшие 24 часа 1 546 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 89 480.
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