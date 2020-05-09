Ежедневно в штате Нью-Йорк от COVID-19 умирают около 200 человек

Ежедневное число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк держится в районе 200, в пятницу от болезни скончались 226 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. В пятницу были госпитализированы 572 человека, за день до этого - 604, сообщил губернатор. В худшие дни в больницы попадало свыше трех тысяч человек в день.

"226 смертей. Вы видите, как эта цифра не меняется - пять дней назад у нас было 226", - сказал Куомо.

Согласно приведенным им данным, 7 мая скончались 216 человек, 6 мая - 231 человек, 5 мая скончались 232 человека, 4 мая - 230 человек, 3 мая - 226 человек, 2 мая - 280 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

Всего в штате скончались на данный момент 21 045 человек.