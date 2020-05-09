В Москве загорелась больница для пациентов с коронавирусом

На севере Москвы произошел пожар в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого, где лежат пациенты с коронавирусом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Сейчас проводится эвакуация людей из больницы.

Возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного здания Городской больницы №50 на улице Вучетича, дом 21. Что горит и площадь пожара выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Корпус № 6 ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого на улице Вучетича, дом 21 перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусом. По итогу число коек увеличилось на 45 процентов - с 225 до 328. Работали в коронавирусном стационаре 87 врачей и 135 медицинских сестер.