https://news.day.az/world/1233561.html У побережья Филиппин произошло землетрясение
У побережья Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 76 км к юго-западу от столичного региона Манила (с населением около 10,4 млн жителей). Очаг залегал на глубине 100 км.
Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.
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