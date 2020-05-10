В России описали будущее городов в эпоху постпандемии

Директор Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" Варвара Мельникова описала возможное будущее городов в эпоху постпандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит Forbes.

Сценариев развития существует очень много, отмечает Мельникова. "Мне кажется, что город в эпоху постпандемии - это, в первую очередь, пешеходный город. Это город, который должен будет обеспечить возможность восстановиться после стресса, в котором мы все сейчас находимся", - предположила она.

Одним из инструментов психологической разгрузки для горожан могут стать парки. "И речь не только про то, чтобы проводить в них какие-то мероприятия, но и про то, что они должны стать безопасными, всесезонными пространствами, где мы сможем хотя бы видеть друг друга", - полагает Мельникова.

Горожане, по ее мнению, будут больше думать о том, как общественные пространства могут способствовать шумоизоляции и улучшению экологии в городе. Здания же станут "динамичными надстраиваемыми системами", на первых этажах которых могут появиться рабочие пространства, куда люди будут спускаться из своих квартир.

"В городе эпохи "постпандемии" мы будем относиться друг к другу бережно и ценить жизнь в моменте", - заключила Мельникова.

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