Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она написала в Facebook.

Дипломат возмутилась публикации, в которой "из числа победителей исключены все [страны], кроме двух". "Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - заявила Захарова.

По ее словам, подобное сообщение призвано нейтрализовать эффект от принятия президентами России и США совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. Представитель МИД напомнила, что в российском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в то время как в американском - только американский дух.

Ранее на странице Белого дома в соцсети появилось поздравительное сообщение, в котором сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания "одержали победу над нацистами". "Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", - указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминается.

9 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал это попыткой бюрократов "подправить президента" США Дональда Трампа.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая - в день капитуляции Германии - и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.