Обама назвал «хаотичным бедствием» действия Трампа против COVID-19

Бывший президент США Барак Обама назвал действия нынешнего главы государства Дональда Трампа для борьбы с пандемией коронавируса нового типа "абсолютным хаотичным бедствием".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, свое мнение Обама выразил в закрытом телефонном разговоре с некоторыми бывшими сотрудниками его администрации.

В ходе беседы экс-президент США раскритиковал подход Трампа к борьбе с пандемией и отметил, что сложившаяся ситуация служит напоминанием о необходимости сильного правительства в кризисных условиях.

Кроме того, разговор должен был способствовать активному участию сотрудников бывшей администрации Обамы в предвыборной кампании Джо Байдена, главного кандидата от Демократической партии США на выборах президента в 2020 году, сообщает CNN.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.