В Турции выявили 1546 случаев заражения коронавирусом за сутки

Меры, принимаемые в Турции в рамках борьбы с коронавирусом нового типа (Covid -19), дают результаты, передает Day.Az со ссылкой на trt.net.tr.

Число умерших от Covid-19 за последние сутки снизилось до 50, общее число жертв коронавируса в стране достигло 3 739.

За последние сутки было сделано 35 605 тестов и выявлено 1 546 новых заболевших.

С выпиской из больниц еще 3 084 человек общее число выздоровевших составило 89 480.