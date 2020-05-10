https://news.day.az/world/1233569.html В Турции выявили 1546 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Турции выявили 1546 случаев заражения коронавирусом за сутки
Меры, принимаемые в Турции в рамках борьбы с коронавирусом нового типа (Covid -19), дают результаты, передает Day.Az со ссылкой на trt.net.tr.
Число умерших от Covid-19 за последние сутки снизилось до 50, общее число жертв коронавируса в стране достигло 3 739.
За последние сутки было сделано 35 605 тестов и выявлено 1 546 новых заболевших.
С выпиской из больниц еще 3 084 человек общее число выздоровевших составило 89 480.
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