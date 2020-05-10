В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом

В китайском городе Ухане был выявлен новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Новый выявленный случай инфицирования коронавирусом - пациент в тяжелом состоянии. Также за последние сутки в провинции Хубэй было зафиксировано 17 новых бессимптомных носителей вируса, один из которых был переквалифицирован в подтвержденный.

Китайские власти включают в статистику только пациентов с положительными тестами на COVID-19 и с симптомами. Бессимптомных в нее не включают. Таким образом, в Хубэе в настоящее время под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

За все время в провинции Хубэй было выявлено 68 129 случаев коронавируса, умерли 4512 человек.