Mazda запросила у трех банков кредит в $2,8 млрд из-за вызванных пандемией убытков

Японский автоконцерн Mazda запросил кредит в размере 300 млрд иен ($2,8 млрд) у трех крупных банков Японии в связи с убытками, понесенными из-за пандемии коронавируса нового вида. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что объем продаж автоконцерна в феврале текущего года снизился на 14%, в марте этот показатель уменьшился на 33%. 24 марта Mazda приостановила работу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде из-за падения спроса на продукцию автоконцерна.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 16,4 тыс., при этом 270 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 637 летальных исходов. 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.