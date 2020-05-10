Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии

Американская автомобильная компания Tesla в субботу объявила о возобновлении работы на заводе во Фримонте (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принимая во внимание рекомендации губернатора [Калифорнии], которые подкреплены наукой и достоверными данными сферы здравоохранения, тот факт, что федеральное правительство и власти штатов относят производителей автомобилей к объектам жизнеобеспечения населения, а также наш хорошо отлаженный план по обеспечению безопасности, Tesla начала процесс возобновления деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге компании.

В четверг губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что ряд предприятий сможет вернуться к производству с 8 мая. В то же время администрация округа Аламида, к которому относится город Фримонт, выступила против возобновления работы, несмотря на попытки компании вести диалог. В связи с этим руководство Tesla 9 мая подало иск с целью признания предписаний местных властей не имеющими законной силы. Ранее в субботу глава Tesla Илон Маск заявил о переносе штаб-квартиры компании из Пало-Альто (штат Калифорния) из-за сохраняющегося запрета властей на возобновление работы ее завода во Фримонте.

В округе Аламида, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, 1 961 заразившийся новым коронавирусом (около 120 случаев заражения на 100 тыс. человек), 70 пациентов умерли. В целом в США 1 309 550 инфицированных (около 400 случаев заражения на 100 тыс. человек), 78 795 из них умерли.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.