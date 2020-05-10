Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч

По состоянию на 06:30 (GMT+4) воскресенья, число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире достигло 280 432 человек, передает Day.Az со ссылкой на портал Worldometer.

Всего с начала распространения коронавируса, по информации ресурса, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, выявлено 4 100 788 инфицированных, излечились 1 441 478 человек.

Лидером по числу инфицированных и летальных исходов продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зарегистрировано 1 347 309 заразившихся и 80 037 смертных случая от коронавируса.

По числу скончавшихся за США следует Великобритания - 31 587 (215 260 инфицированных), затем идут Италия - 30 395 (218 268), Испания - 26 478 (262 783), Франция - 26 310 (176 658), Бразилия - 10 656 (156 061), Бельгия - 8 581 (52 596 ).