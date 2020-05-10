https://news.day.az/world/1233586.html Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

В мире, 10 мая 2020 09:34 222
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи будет две недели работать в режиме самоизоляции после того, как новым коронавирусом заразилась сотрудница Белого дома. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу вечером телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на слова самого Фаучи.

По данным телекомпании, главный американский инфекционист принял решение о соблюдении 14-дневного карантина после того, как в пятницу заражение новым коронавирусом было выявлено у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса. Фаучи отметил, что продолжит работать удаленно в рамках Межведомственной рабочей группы, созданной ранее Белым домом.

Кроме того, указывает Си-эн-эн, он сможет продолжать посещение возглавляемого им исследовательского центра, в котором также будет находиться в изоляции. При этом он непрерывно будет носить защитную маску на лице. Сам Фаучи считает, что риск заражения в его случае невелик. Обследование на коронавирус Фаучи будет проходить ежедневно.

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