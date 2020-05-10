https://news.day.az/world/1233613.html Более тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Более тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В мире, 10 мая 2020 11:21 596
Более тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 1 011 и достигло 13 790 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13 790", - сказала Ракова.

Она напомнила, что диагноз заразившимся ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания после лечения, врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 275 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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