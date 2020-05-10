https://news.day.az/world/1233621.html В Армении за сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении за минувшие сутки выросло на 138 и достигло 3 313, еще один человек скончался.
Как Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В Армении подтверждены 3 313 случая заражения коронавирусом. Излечились 1 325 пациентов. Скончались 45 человек", - уточнили в ведомстве.
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