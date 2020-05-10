В Армении за сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении за минувшие сутки выросло на 138 и достигло 3 313, еще один человек скончался.

Как Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

В Армении подтверждены 3 313 случая заражения коронавирусом. Излечились 1 325 пациентов. Скончались 45 человек", - уточнили в ведомстве.