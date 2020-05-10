Число заболевших COVID-19 в России превысило 200 тысяч

Число случаев COVID-19 в России превысило 200 тысяч, за сутки обнаружили еще 11 тысяч заболевших. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Meduza.io.

Таким образом, всего в стране к утру 10 мая зафиксировали 209 688 случаев коронавирусной инфекции.

Умерли за последние сутки 88 человек, выздоровели - 2390.