https://news.day.az/world/1233622.html Число заболевших COVID-19 в России превысило 200 тысяч
Число заболевших COVID-19 в России превысило 200 тысяч
Число случаев COVID-19 в России превысило 200 тысяч, за сутки обнаружили еще 11 тысяч заболевших. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Meduza.io.
Таким образом, всего в стране к утру 10 мая зафиксировали 209 688 случаев коронавирусной инфекции.
Умерли за последние сутки 88 человек, выздоровели - 2390.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре